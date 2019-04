Yoshi's Crafted World conquista la vetta della classifica UK

Yoshi's Crafted World debutta al primo posto della classifica inglese, lasciandosi alle spalle Sekiro Shadows Die Twice (che scende dal primo al terzo posto) e The Division 2, inamovibile dal secondo gradino del podio.

Buon successo per il nuovo videogioco di Yoshi che riesce a battere una concorrenza decisamente agguerrita. Le altre uscite della scorsa settimana non sono invece riuscite ad impressionare particolarmente, con Assassin's Creed III Remastered che debutta al nono posto, Generation Zero al diciannovesimo, The Walking Dead The Final Season in posizione numero 23 e infine Outward alla 24.

YOSHI'S CRAFTED WORLD TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 SEKIRO SHADOWS DIE TWICE FIFA 19 MARIO KART 8 DELUXE FAR CRY NEW DAWN RED DEAD REDEMPTION 2 THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME ASSASSIN'S CREED III REMASTERED FORZA HORIZON 4

GTA V esce dalla Top 10 inglese mentre fa il suo ritorno Forza Horizon 4, grazie ai corposi sconti applicati dai rivenditori britannici. Dopo Super Mario Bros U Deluxe, Nintendo centra un nuovo successo nel Regno Unito, per quello che è di fatto il secondo debutto alla numero uno del 2019 per un gioco della casa di Kyoto. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Yoshi's Crafted World.