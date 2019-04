Yoshi's Crafted World si mostra nel coloratissimo Trailer con le citazioni della Stampa!

A fine marzo, Nintendo ha festeggiato l'esordio del nuovo platform con la pubblicazione del Trailer di lancio di Yoshi's Crafted World, ora disponibile sulla console ibrida della Casa di Kyoto.

Il coloratissimo Titolo è stato accolto positivamente dal pubblico, tanto da riuscire a conquistare la vetta della classifica britannica. Al suo interno, Giocatori e Giocatrici potranno vestire i panni dell'iconico dinosauro verde ed avventurarsi all'interno di un mondo popolato da numerosi oggetti di uso comune, tra cui troviamo matite, lattine, scatole e molto altro.



Per celebrare la calda accoglienza riservata alla nuova epopea di Yoshi, la Casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo Trailer dedicato a Yoshi's Crafted World, all'interno del quale ritroviamo numerose citazioni tratte dai giudizi emessi da parte della critica videoludica internazionale. Un'occasione sicuramente interessante per dare un nuovo sguardo a questo platform per Nintendo Switch. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura alla news: non ci resta dunque che augurarvi una Buona Visione!

Per maggiori informazioni sulla nuova avventura platform del tenero dinosauro verde, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Yoshi's Crafted World, all'interno della quale Andrea Fontanesi vi accompagna alla scoperta di questa nuova esclusiva per Nintendo Switch.