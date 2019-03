Yoshi's Crafted World: il nuovo platform per Nintendo Switch protagonista della nostra Video Anteprima

Il variopinto microcosmo di cartone e cartapesta di Yoshi's Crafted World si prepara ad accogliere tutti gli appassionati di platform adventure su Nintendo Switch, come ci ricordano Francesco Fossetti e Luca De Pauli nella Video Anteprima che precede la nostra recensione.

Nella lunga disamina che accompagna le frizzanti scene di gioco immortalate in questo filmato, Yoshi's Crafted World dimostra di possedere tutte le carte in regola per risultare un prodotto piuttosto solido, migliore di altre avventure del draghetto verde.

L'avanzamento tra i diversi livelli che compongono il magnifico diorama digitale dell'ultima fatica di Good-Feel, infatti, non risulta affatto proibitivo. Alcune scelte sono indirizzate ovviamente ad un pubblico più giovane come era lecito attendersi da una simile produzione, ma non si tratta dell'unica direzione intrapresa dal titolo. Puntare sul collezionismo e sull'esplorazione stimola anche gli appassionati più esperti, che potrebbero trovare una sfida abbastanza duratura.

Per il giudizio definitivo su Yoshi's Crafted World, quindi, vi diamo appuntamento alla nostra recensione che arriverà nel corso dei prossimi giorni. Per il lancio su Nintendo Switch del platform dedicato all'eroe più tenero dell'universo Nintendiano (Kirby permettendo), invece, bisognerà attendere fino al 29 marzo.