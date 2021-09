Yoshi's Crafted World, in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Yoshi's Crafted World è un platform game uscito a marzo 2019, sviluppato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch. É uno dei giochi più venduti per la console di Nintendo, ha infatti registrato un record di vendite nei primi 3 giorni dal lancio, piazzando ben 1,11 milioni di copie.

Il titolo quest'oggi su Amazon è in offerta a soli 43,99 euro, con lo sconto del 27% dal listino di 59,99 euro, il prezzo più basso di sempre, un evento che un gioco esclusiva Nintendo venga scontato così tanto.

Clicca qui per acquistare Yoshi's Crafted World al prezzo più basso di sempre

Nel gioco si potrà esplorare un mondo coloratissimo, ricco di oggetti come scatole o bicchieri di plastica, interagendo con moltissimi elementi anche nello sfondo di gioco. Lanciare un uovo nel punto giusto potrebbe aprire strade, ribaltare il livello o persino capovolgere la prospettiva. Il titolo è adatto anche ai giocatori amanti dei collezionabili, con tantissimi oggetti nascosti che richiederanno una certa abilità per essere scovati.

L’avventura può essere giocata completamente in modalità cooperativa, cooperando in tempo reale e aprendo a possibilità totalmente inedite, per giocare in due giocatori è sufficiente utilizzare un Joy-Con a testa. Il titolo dispone di due modalità di gioco diverse (Classica e Relax), perfetto per qualunque tipo di giocatore, sia che voi siate in cerca di relax e svago o di una sfida impegnativa e piena di segreti.