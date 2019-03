Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch si mostra nel nuovo Trailer Ufficiale

È ormai vicinissima la data di pubblicazione di Yoshi's Crafted World ed il nuovo Platform dedicato al verde dinosauro Nintendo torna a mostrarsi ai videogiocatori!

La Casa di Kyoto ha infatti pubblicato un nuovo Trailer ufficiale del Gioco, all'interno del quale illustra al pubblico le meccaniche di base del Titolo. Come da tradizione, Yoshi potrà ingoiare gli innumerevoli avversari che gli sbarreranno la strada verso il completamento di un livello. Tra questi, vecchie conoscenze, come i Tipi Timidi, ma anche strani gabbiani! Il nostro tenero protagonista potrà utilizzare le sue uova per colpire avversari o elementi dello scenario, per svelarne i segreti più nascosti Numerose le ambientazioni proposte all'interno di questo interessante Trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ne dite, in attesa di poterlo giocare?

Vi ricordiamo che l'attesa non sarà lunga: il coloratissimo Platform infatti esordirà in esclusiva su Nintendo Switch in data 29 marzo. Se siete curiosi di approfondirne le meccaniche di Gameplay, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra Video Anteprima di Yoshi's Crafted World. In chiusura, vi ricordiamo inoltre che il Titolo potrà essere giocato in modalità cooperativa, il cui funzionamento è stato recentemente approfondito in occasione dell'ultimo episodio di Nintendo Minute, durante il quale è stato mostrato un gameplay di Yoshi's Crafted World appositamente dedicato.