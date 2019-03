Yoshi's Crafted World si mostra in due nuovi Trailer promozionali

Yoshi's Crafted World si prepara a fare il proprio esordio sulla console ibrida della Casa di Kyoto, sulla quale sarà disponibile a partire dal prossimo 29 marzo.

Dopo aver attraversato un mondo costituito di morbida lana in Yoshi's Woolly World, pubblicato su Nintendo Wii U, l'amato dinosauro verde si prepara a nuove avventure. Questa volta, Yoshi vivrà numerose avventure all'interno di un universo di carta e cartone, all'interno del quale prenderà vita un nuovo e coloratissimo platform.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, Nintendo ha condiviso con il pubblico due nuovi Trailer dedicati alla prossima esclusiva per Nintendo Switch. Grazie a questi, i videogiocatori possono farsi un'ulteriore idea delle atmosfere e delle meccaniche di gioco che caratterizzeranno Yoshi's Crafted World. Come di consueto, potete trovare i due Trailer direttamente in apertura e in calce a questa news. Cosa ve ne pare, state tenendo in caldo i Joycon in vista della pubblicazione?

Ne approfittiamo per ricordarvi che è attualmente possibile avere un primo assaggio del Gioco: Nintendo ha infatti reso disponibile sull'e-shop una Demo di Yoshi's Crafted World. Per avere tutte le informazioni sul nuovo platform potete inoltre visionare la nostra Video Anteprima di Yoshi's Crafted World. Sulle pagine di Everyeye trovate inoltre un interessante video interamente dedicato alle Origini del personaggio di Yoshi.