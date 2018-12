Yoshi's Crafted World: trapela in rete la data di uscita su Nintendo Switch

La scheda del negozio americano di Amazon dedicata a Yoshi's Crafted World potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita su Nintendo Switch dell'atteso platform con protagonista il dinosauro amico di Super Mario.

Stando infatti alla scoperta effettuata da coloro che hanno visitato il portale di Amazon USA nelle scorse giornate, per un breve lasso di tempo il famoso negozio online avrebbe riportato a listino Yoshi's Crafted World in uscita per il 26 aprile del 2019, salvo poi subire una nuova modifica e ritornare con una data di lancio in stile "placeholder", fissata in via puramente indicativa per il 31 dicembre del prossimo anno.

Diversi utenti, dopo aver catturato l'immagine dalla pagina di Amazon USA che testimonierebbe questa importante fuga di notizie, hanno chiesto lumi ai curatori del canale Twitter di Nintendo of America senza però ricevere alcuna conferma o smentita al riguardo dalla divisione statunitense della casa di Kyoto.

In occasione del Nintendo Threehouse di inizio novembre, d'altronde, gli stessi autori di Good-Feel hanno manifestato l'intenzione di commercializzare il titolo nel corso della prossima primavera: gli ultimi leak, di conseguenza, potrebbero essere veritieri e suggerire l'imminente annuncio della data di uscita definitiva di Yoshi's Crafted World, magari durante il prossimo Nintendo Direct previsto per inizio gennaio.