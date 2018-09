Yoshi's Crafted World uscirà su Nintendo Switch durante la primavera 2019

In occasione del nuovo evento Direct, Nintendo ha finalmente annunciato la nuova finestra di lancio del nuovo gioco della serie di Yoshi in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Dopo essere stato rinviato negli scorsi mesi, Yoshi's Crafted World, nome ufficiale del gioco che va quindi a confermare le informazioni emerse con i precedenti rumor, sarà pubblicato su Switch durante la primavera del 2019. Al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni circa il nuovo episodio della serie, rimanete sulle nostre pagine per tutti i futuri dettagli sul titolo.

In cima alla notizia trovate un nuovo video di gameplay tratto da Yoshi's Crafted World, con cui potete farvi una prima idea sulle meccaniche di gioco del titolo realizzato in Unreal Engine 4.