Yoshi's Crafted World: la Video Recensione del nuovo platform per Nintendo Switch

Sin dai suoi esordi, il dinosauro verde di Nintendo è riuscito a conquistare i seguaci del Regno dei Funghi grazie alla sua splendida caratterizzazione. Negli ultimi anni Yoshi è poi tornato alla carica con l’ottimo Woolly World su Wii U nel 2015, e si appresta anche ad arrivare su Nintendo Switch con Crafted World!

Yoshi's Crafted World è un’avventura adatta a giocatori di tutte le età, capace di proporre una formula ludica leggera e scacciapensieri. L'epoca buia di Yoshi sembra ormai essere definitivamente alle spalle e dopo il grande successo del già citato Woolly World, il dinosauro Nintendo torna con un platform curatissimo, che pone l'accento sull'esplorazione e sul collezionismo, proponendo una sfida adatta non solo ai giovanissimi, ma anche ai più grandi, che troveranno sicuramente pane per i loro denti.

Colpisce anche lo stile estetico adottato e se Yoshi's Woolly World immergeva il giocatore in in mondo popolato da gomitoli di lana, in questo caso l'accento viene posto su materiali di uso comune come carta, cartone, spago, elastici, bottoni e tutto quello che serve per il fai da te.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Yoshi's Crafted World per Switch ricordandovi che il gioco uscirà venerdì 29 marzo in Europa, in formato fisico e digitale, esclusivamente sulla console ibrida di Nintendo.