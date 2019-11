Yoshinori Ono di Capcom: 'Non ci siamo ancora arresi con Deep Down'

Molti di voi ricorderanno Deep Down, un action RPG free-to-play di Capcom, annunciato nel 2013 durante l'evento di lancio di PlayStation 4. Sembra passata una vita fa, e da allora il gioco ha vissuto un periodo decisamente travagliato, e sembrava fosse stato cancellato del tutto.

Ciò nonostante, Capcom ha provveduto a mantenere vivo il marchio di Deep Down, registrandolo nuovamente fino al 2020. La cosa non è sfuggita all'occhio della stampa, che ha continuato ad alimentare rumor sull'eventuale buona riuscita del progetto, ma quando siamo ormai alle soglie di PS5, del gioco non c'è ancora traccia.

In una recente intervista però, Yoshinori Ono di Capcom è tornato a parlarne: "È da un po' che non mi chiamano Mr. Deep Down. Il team originale non c'è più al momento, ma la gente avrà notato che abbiamo tenuto il marchio registrato, e non ci siamo ancora del tutto arresi. Ogni anno esaminiamo i titoli che vogliamo fare in futuro, e portiamo progetti da approvare a sviluppare. Non c'è molto che possa dire a riguardo, ma il fatto che abbiamo mantenuto il marchio significa che non abbiamo abbandonato le speranze completamente".

Insomma, nonostante non se ne parli da anni ormai, se speravate di mettere le mani sul gioco prima o poi, potrebbero esserci buone notizie all'orizzonte. Che ne pensate? Intanto, per approfondire, potete leggere la nostra anteprima di Deep Down scritta all'epoca dell'annuncio.