Per Yoshinori Ono è ancora troppo presto per Street Fighter 6

Street Fighter V è uscito ormai nel 2016, ridando ulteriore lustro a un franchise che nel corso del tempo ha vissuto di alti e bassi. Nonostante l'arrivo di Street Fighter V Arcade Edition lo scorso anno, sono dunque ormai passati tre anni e ancora non si vede all'orizzonte un nuovo capitolo della storia.

Ne ha parlato anche il produttore esecutivo della serie, Yoshinori Ono, tra il serio e il faceto, dopo aver visto un'illustrazione non ufficiale proprio di Street Fighter 6 su Twitter: "È ancora troppo presto, no? Non potreste aspettare altri dieci anni?".

Sembrano infatti toni scherzosi quelli di Ono, ed è difficile che dovremo aspettare per davvero altri dieci anni prima di vedere un nuovo episodio della serie, ma potrebbe essere effettivamente ancora troppo presto per Street Fighter 6.

Il quinto capitolo è infatti ancora molto popolare nella community dei fighting game e anche nei tornei esport è uno dei titoli più giocati, per cui è naturale che Capcom in questo momento non abbia fretta di dedicarsi ad un altro progetto.

Ciò nonostante, con PS5 alle porte, è lecito pensare che almeno qualche discussione in merito a Street Fighter 6 sia stata fatta. Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere un nuovo episodio della storica saga? Per approfondire, date un'occhiata alla recensione di Street Fighter V, ultima incarnazione della serie.