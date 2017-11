Yosuke Saito accenna al futuro della serie NieR

Intervistato sull'ultimo numero di Famitsu, il producer diha accennato brevemente al futuro della saga, confermando che un nuovo progetto legato al franchiseè attualmente in produzione.

"Stiamo effttuando preparativi per la sceneggiatura e il setting, come avrete notato da alcuni annunci di lavoro emersi nelle scorse settimane", queste le parole di Yosuke Saito a riguardo.

Il produttore di NieR Automata ha poi parlato anche del possibile coinvolgimento di Yoko Taro: "Lavorerà a questo progetto? Mi piacerebbe crederlo (ride, ndr)... Yoko ripete spesso che finchè riceverà soldi per il suo lavoro, andrà tutto bene, ma in realtà lo conosco e so che non è una questione di denaro. Vuole solamente fare quello che desidera, quindi proverò ad accontentarlo ma non posso promettervi niente (ride, ndr)!"