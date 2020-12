Yosuke Saito: il producer di NieR lavora ad un gioco tutto nuovo

Intervistato da Famitsu nei giorni scorsi, Yosuke Saito, noto per essere il produttore della serie di NieR (si è spesso mostrato in pubblico affianco all'istrionico director Yoko Taro), ha parlato del suo futuro lavorativo e dei progetti di cui si sta attualmente occupando con Square-Enix.

L'intervento di Saito, che ha abbracciato diversi argomenti, si è innanzitutto rivolto proprio al franchise di NieR: dopo il successo di Automata e le prossime pubblicazioni di NieR Reincarnation (titolo mobile) e NieR Replicant v1.22 (remaster del capitolo originale), il producer ha assicurato che "la serie continuerà ancora per un po', lasciando quindi adito alle speranze di assistere all'arrivo di un prossimo capitolo principale, atteso con grande trepidazione da parte dei fan.



Fra gli altri progetti che vedono il coinvolgimento di Saito abbiamo anche Babylon's Fall, action-GDR sviluppato in collaborazione con Platinum Games di cui però non abbiamo ricevuto ulteriori dettagli durante l'intervista. Il producer ha però anticipato di essere al lavoro su "un gioco tutto nuovo", e che probabilmente rimarrà celato nel mistero ancora per un po'. Al momento, non è facile dedurre dalle dichiarazioni se si tratti di qualcosa di completamente originale, o se magari possa trattarsi proprio del tanto atteso seguito di NieR: Automata.