You Suck at Parking: il party game 'per parcheggiatori' ha una data su PC e Xbox Game Pass

Preannunciato dal leak dalla Gamescom di Lies of P su Game Pass, l'arrivo di You Suck at Parking nel servizio in abbonamento di Microsoft viene ufficializzato da Happy Volcano e Plaion con il video gameplay che fissa la data d'uscita di questa frizzante esperienza arcade racing su PC e console Xbox.

Per descrivervi l'offerta di gioco offerta da questo atipico party game in salsa arcade racing prendiamo in prestito le parole degli stessi sviluppatori indie: per loro, infatti, You Suck at Parking è "l'esperienza di parcheggio più estrema al mondo e l'unico gioco di corse in cui l'obiettivo principale è parcheggiare".

Il titolo sprona gli utenti a sfidarsi in una serie di gare a bordo dei veicoli più disparati: in ciascuno dei 100 circuiti proposti dall'avventura principale e dalle modalità singleplayer e multiplayer sono presenti, appunto, delle aree di parcheggio speciali presso cui sostare per acquisire boost di velocità e potenziamenti di vario genere.

Il video gameplay propostoci da Happy Volcano e Plaion ci consente di familiarizzare con le insolite meccaniche di gameplay di un titolo che premierà il tempismo dei piloti nel superare in astuzia gli avversari... un parcheggio alla volta!

Il lancio di You Suck at Parking è previsto per il 14 settembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Le versioni Nintendo Switch, PS4 e PlayStation 5 arriveranno nel 2023. Qualora foste interessati, potete provare il titolo scaricando la demo sulla pagina Steam di You Suck at Parking.