In Your Face: il nuovo singolo di Venz ispirato a Ratchet & Clank Rift Apart

Come promesso, a una settimana di distanza dalla pubblicazione del singolo Unghie, ispirato a Resident Evil: Village, Venz torna sulle pagine di Everyeye per proporre il suo terzo estratto musicale legato al mondo dei videogiochi.

Preceduto dal già citato Unghie e dall'antecedente Atrophia Celebri, ipirato a Returnal, è ora il turno di In Your Face, brano ispirato al coloratissimo universo di Ratchet é Clank: Rift Apart. Tra le suggestioni proposte dalle dimensioni spaziotemporali dell'esclusiva PlayStation 5, prende forma un brano che rievoca i colori e la vivacità del duo di casa Insomniac Games. Dopo i toni cupi e angosciosi che hanno contraddistinto i precedenti Unghie e Atrophia Celebri, il nuovo In Your Face segna un cambio di registro piuttosto drastico, che ben si adatta all'ultima avventura di Ratchet, Clank e la new entry Rivet.

Come già accaduto per gli altri brani presentati da Venz sulle pagine di Everyeye, direttamente in apertura a questa news potete trovare il Lyric Video ufficiale del nuovo singolo. Ad arricchire quest'ultimo, è ancora una volta l'illustratore romano erGianco (Giancarlo Scazzeri), autore peraltro della copertina che accompagna ogni nuovo appuntamento con L'INDIEmoniato, rubrica gestita dal nostro Marco Mottura.



Nell'invitarvi all'ascolto dell'inedito In Your Face, ricordiamo che è possibile seguire Venz su Instagram, per ogni aggiornamento sulle sue attività, oltre che ovviamente su Spotify. Sulla piattaforma trovate l'intera playlist delle sue ultime creazioni, che vi proponiamo anche in calce a questa news. Tra i brani a sfondo videoludico di Venz, possiamo ricordare APEX, ispirato a Monster Hunter Rise, diVergent, a tema Cyberpunk 2077 e Quanto Male Fa, dedicata a Little Nightmares II.