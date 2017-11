Your Toy is Now e The Jackbox Party Quadpack tra le ultime novità di Xbox Store

Come ogni martedì,ha pubblicato la lista delle ultime novità in arrivo questa settimana su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e con l' apertura dei preordini dei titoli più interessanti in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo di Plants VS Zombies Garden Warfare 2 Frosty Edition e The Sims 4 Console Edition.

Novità Xbox One

The Sims 4 Console Edition (Disponibile Ora - 49.99 euro)

Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Frosty Edition (Disponibile Ora - 59.99 euro)

The Jackbox Party Quadpack (Disponibile Ora - 19,99 euro)

Your Toy is Now (Disponibile Ora - 9,99 euro)

Kinect Bundle Kung-Fu & Air Guitar Warrior (19,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Sky Force Reloaded (30 Novembre - 19,99 euro)

SOMA (2 dicembre - 29,99 euro)

Ricordiamo che sono ancora disponibili i Games with Gold di novembre, Trackmania Turbo e NiGHTS Into Dreams, entrambi i titoli potranno essere scaricati fino al 30 del mese. Nella giornata di oggi, inoltre, sono partiti anche i nuovi Sconti del Black Friday su Xbox Store, con sconti fino al 65%.