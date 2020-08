YouTube: Celebration of Mobile Gaming, torneo da 50.000 Dollari

YouTube Gaming ha recentemente annunciato l'arrivo del torneo "Celebration of Mobile Gaming" con un montepremi piuttosto ricco: 50.000 Dollari. Sette content creator si sfideranno in tre diversi titoli per strappare il titolo di campione e, ovviamente, per la lauta ricompensa monetaria (che andrà in beneficenza).

Dato che si sta parlando di mobile gaming, i tre titoli saranno quelli più giocati e popolari presenti negli store dei nostri device: Brawl Stars, PUBG Mobile (la cui Season 0 della World League sta andando estremamente bene) e Clash Royale.

Gli YouTuber in corsa, invece, saranno: Clash with Ash, Orange Juice Gaming, KairosTime, Medalcore, Lex, Her Gaming e Powerbang Gaming. Il vincitore, come abbiamo anticipato poco fa, avrà la possibilità di donare il premio in denaro a un ente di beneficenza di sua scelta.

Il Celebration of Mobile Gaming sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube VidCon il 27 agosto, alle 20:00 ora nostrana.

YouTube Gaming, insomma, si sta sempre più “specializzando” come casa e punto di riferimento per il crescente pubblico di giocatori mobile. Gli streamer di PUBG Mobile come Namam "MortaL" Mathur e Tanmay "Sc0utOP" Singh, ad esempio, sono in grado di accumulare oltre 100.000 spettatori simultanei durante le loro dirette.

Di recente, il responsabile globale di YouTube Gaming, Ryan Watt, ha affermato che la società sta facendo "passi da gigante" in tal senso e ha aggiunto che non vedono l'ora di rivelare ulteriori dettagli in merito.

Forse YouTube ha trovato la propria nicchia e, considerando che il mercato del gaming mobile ha forti prospettive di crescita, potrebbe rivelarsi l'asso vincente per il futuro della piattaforma streaming.