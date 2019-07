In attesa dell'uscita, uno YouTuber ha già costruito PS5 e Xbox Scarlett!

Se non riuscite proprio ad aspettare la fine del 2020, quando con tutta probabilità verranno lanciate le console di prossima generazione come PS5 e Xbox Scarlett, sappiate che non siete da soli. E se avete tanto tempo libero e una buona conoscenza dell'hardware di un PC, forse c'è un rimedio anche per voi.

Uno YouTuber ha infatti assemblato un PC utilizzando le componenti che saranno montate da Sony e Microsoft nelle proprie rispettive nuove macchine, per avere un assaggio di quello che potrebbe essere la next-gen, sebbene in maniera un po' amatoriale.

Le caratteristiche delle due console non sono infatti tutte note, ma basandosi su alcune dichiarazioni ufficiali come quelle di Mark Cerny, e sui tantissimi rumor su PlayStation 5 e Xbox Scarlett che si sono fatti strada in rete negli ultimi mesi, non è stato poi così difficile trovare i componenti quanto più simili possibili alle configurazioni finali delle due console.

Montando dunque una CPU AMD Ryzen 3000, una scheda video AMD Navi Radeon RX 5700 con il supporto alla tecnologia Ray Tracing, RAM GDDR6, un performante Hard Disk SSD, ed altre parti hardware, lo YouTuber ha mostrato come girano alcuni videogiochi, rivelando che la possibilità che i giochi girino effettivamente in 4K e a 60FPS c'è, ed è concreta, ammesso che gli sviluppatori si sforzino di riuscire a garantirla.

Tutti i dettagli a riguardo li potete guardare nell'interessante video che trovate in cima alla news.