Uno Youtuber di Fortnite ha guadagnato 26.000 Dollari per uno scambio di codice creatore

Lo YouTuber "Sway" ha guadagnato oltre 26.000 Dollari dal programma “support a creator” di Fortnite, perché i fan in realtà volevano supportare un altro Sway più famoso, il giocatore dei FaZe Clan. Evidentemente all'origine dell'errore c'è l'inserimento del codice sbagliato, molto simile.

Come sappiamo, il sistema consente ai giocatori di supportare un creatore di contenuti specifico, inserendo il suo tag o il codice in game.

Epic, quindi, fornisce un equivalente di cinque Dollari per ogni 10.000 V-Buck spesi in gioco per il creatore scelto dal giocatore. Chiunque può richiedere un codice creatore, a condizione che soddisfino i requisiti di idoneità.

Il processo per ottenere un codice è relativamente semplice, il che significa che chiunque abbia un account Epic Games e un canale associato che produce contenuti e soddisfa i criteri può richiederlo. Tuttavia, data la mancanza di un "processo di verifica", i fan spesso confondono i codici dei creatori e usano tag errati che arricchiscono, come successo in questo caso, altri beneficiari.

Lo YouTuber Sway, con solo 3.600 abbonati, ha ricevuto il codice "Sway", mentre lo Sway più famoso, quello dei FaZe Clan, pare abbia il codice associato, leggermente diverso, "YoSway".

Nulla di illegale, in realtà. Solo una gran botta di fortuna di aver avuto un codice molto simile a quello del giocatore professionista.