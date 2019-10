Uno YouTuber ha insegnato al cane a giocare a Minecraft

Come saprete, molti videogiochi danno il massimo quando vengono giocati insieme ad un amico. E se il vostro migliore amico quel giorno è impegnato ad esempio, e voi aveste voglia di godervi una bella sessione multiplayer? Bene, da oggi potrete giocare in compagnia del vostro cane.

Non siamo impazziti, è semplicemente l'ultima trovata di uno YouTuber, che ha deciso che per il suo amico a quattro zampe fosse giunta l'ora di imparare a giocare a Minecraft. L'autore in questione ha dunque rimosso tutti i tasti dalla propria tastiera, fatta eccezione per quelli relativi a muoversi e a colpire/scavare/attaccare, attaccando su questi due comandi dei cartoncini in modo da facilitare la pressione al cane.

Con tanta pazienza e l'aiuto di qualche croccantino come premio, il simpatico quadrupede ha cominciato a premere i due tasti, per la gioia del suo addestratore, ed è riuscito perfino a scavare nel terreno e ad eliminare un ragno, e quindi ora ai 112 milioni di giocatori di Minecraft attivi ogni mese, si è aggiunto anche un cane.

Insomma ottimi progressi: d'altronde se davvero si tratta del miglior amico dell'uomo, come si dice, era finalmente ora che imparasse anche la nobile attività del videogiocare. Se voleste tentare anche voi, potete dare un'occhiata al video in cima alla news. Cosa insegnereste come primo gioco al vostro amico a quattro zampe?