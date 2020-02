Lo YouTuber Kurt0411 è stato bannato a vita da FIFA e tutti i giochi Electronic Arts

Il Pro Player e YouTuber Kurt 'Kurt0411' Fenech è stato bannato a vita da FIFA e da tutti i giochi e servizi Electronic Arts per aver violato ripetutamente le regole di condotta, in quella che appare come una delle punizioni più severe mai inflitte da un grosso publisher ad un nome noto.

Lo YouTuber era diventato piuttosto noto per il suo carattere aggressivo e più volte ha minacciato pubblicamente il publisher e altri giocatori. A novembre Kurt era stato bannato per aver insultato altri partecipanti e membri dell'azienda durante il torneo EA Sports FIFA Global Series, nonostante questo il giocatore ha continuato con la sua condotta molesta, convincendo altri ad agire nello stesso modo, così da fomentare una rivolta verso Electronic Arts.

Nei mesi successivi Kurt0411 non ha dimostrato alcun pentimento ed anzi ha continuato con le sue azioni anche nelle ultime settimane, da qui la decisione di Electronic Arts di sospenderlo definitivamente da FIFA 20 e da tutti gli altri giochi e servizi online della compagnia, tra cui EA Access. Kurt Fenech non potrà dunque partecipare ad altri tornei di FIFA e non sarà più in grado di produrre contenuti per il suo canale. Cosa ne pensate di questo provvedimento disciplinare adottato dall'azienda nei confronti dello YouTuber e Pro Player di FIFA?