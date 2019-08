Youtuber riceve visita da investigatori dopo aver pubblicato leak di Borderlands 3

Take Two e 2K prendono molto sul serio la riservatezza dei loro annunci. Lo ha saputo a proprie spese lo Youtuber SupMatto, che dopo aver pubblicato alcuni leak di Borderlands 3 ha ricevuto visita da alcuni investigatori privati inviati dalle due compagnie.

Dopo aver pubblicato alcuni leak di Borderlands 3 sul proprio canale, lo Youtuber SupMatto ha ricevuto una visita alquanto inaspettata. Davanti porta di casa sua, infatti, si sono presentati degli investigatori privati mandati da Take Two e 2K.

"Giovedì 25 luglio, degli investigatori privati ​​si sono presentati a casa mia, hanno violato la mia proprietà privata e mi hanno interrogato. Ero molto teso come molti di voi potranno immaginare, vedendo due sconosciuti in giacca e cravatta presentarsi a casa tua." racconta lo Youtuber.

"Come hanno detto gli avvocati, probabilmente non avrei dovuto parlare con loro. Ma l'ho fatto, perché non sento di avere qualcosa da nascondere. Mi hanno interrogato su varie cose relative al mio canale. Mi hanno detto che erano di Take-Two Interactive. Penso che abbiamo parlato per 30 a 40 minuti." spiega SupMatto.

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma di Take Two e 2K, che con la seguente dichiarazione hanno spiegato i motivi dietro il loro provvedimento nei confronti di SupMatto: "Take Two e 2K prendono molto sul serio la sicurezza e la riservatezza dei segreti commerciali. L'azione che abbiamo intrapreso è il risultato di un'indagine di 10 mesi condotta su questo Youtuber che ha tratto profitto dalla violazione delle nostre politiche, dalla perdita di informazioni riservate sul nostro prodotto e dalla violazione del nostro copyright."

Al momento non è chiaro se Take-Two prenderà ulteriori provvedimenti contro SupMatto. Intanto, lo YouTuber ha deciso di sospendere le sue attività e chiudere il proprio account Twitter, nell'attesa di vedere come si svilupperà la faccenda. Cosa ne pensate?

