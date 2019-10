Uno YouTuber guiderà senza sosta per San Andreas aspettando GTA 6

GTA 6 è al centro di una nuova ondata di rumor che vorrebbero il gioco in arrivo tra il 2020 e il 2021, nell'attesa c'è chi ha lanciato una curiosa iniziativa per aspettare l'arrivo del nuovo episodio della serie, non ancora annunciato da Rockstar Games.

Nello specifico, lo YouTuber 10HoursMovies ha deciso di girare interrottamente per San Andreas e continuerà a farlo fino a quando GTA VI sarà tra le sue mani. La lunghissima maratona è ovviamente trasmessa in streaming sul suo canale YouTube e ad oggi sono stati effettuati 870 giri della mappa ma la "corsa" durerà almeno per altri 365 giorni... ma sicuramente saranno molti di più.

I rumor più recenti, come detto, vorrebbero Rockstar Games impegnata nello sviluppo di Grand Theft Auto 6 ormai da molto tempo, l'obiettivo sembra essere quello di lanciare il gioco nell'autunno 2020 in esclusiva temporale PlayStation 5 per un mese e successivamente su PC, Xbox Scarlett e presumibilmente anche su PlayStation 4 e Xbox One.

In attesa che i fratelli Houser tolgano il velo sul prossimo GTA potete sempre seguire l'appena iniziata maratona di 10HoursMovies... a meno che lo YouTuber non si stufi prima.