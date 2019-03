YouTubers Life OMG arriverà presto su Nintendo Switch

Raiser Games e U-Play hanno una fantastica notizia su Youtubers Life, il simulatore in cui puoi diventare lo youtuber più famoso del mondo: l’edizione fisica di Youtubers Life OMG! per Nintendo Switch sarà disponibile in Europa il 5 aprile.

Questa versione sarà distribuita da Koch Media, che ha già lavorato all’edizione fisica europea di Youtubers Life OMG! per PlayStation 4 e Xbox One, pubblicata il 30 novembre 2018.

Questa edizione fisica è stata molto richiesta dai fan, ma non è tutto, per celebrare il lancio di Youtubers Life OMG! sarà presto disponibile un aggiornamento per Nintendo Switch. Questo update, già disponibile su Steam, Xbox One e PlayStation 4, include miglioramenti al gameplay, al bilanciamento e all’intera esperienza. Ad esempio, mentre sei a casa dei tuoi genitori, comincerai a monetizzare i tuoi video non appena avrai raggiunto i 500 iscritti...ma se la tua carriera scolastica non andrà per il verso giusto, i tuoi genitori non la prenderanno bene - quindi assicurati di studiare abbastanza...o di guadagnare abbastanza soldi dal tuo canale per trasferirti!

Questo aggiornamento implementa anche un nuovo collaborators system con alcuni nuovi elementi di gestione. Dovrai negoziare i loro contratti e renderli efficienti, ma tieni presente che sono tuoi amici – dovranno essere sempre felici, o ti lasceranno per sempre! Missioni e altre attività ti concederanno Charisma Points, che potrai utilizzare per acquistare carte che riflettono il tuo stile e il tuo comportamento davanti alla telecamera. Inoltre, l'intero sistema di missione è stato revisionato. Ora ci saranno meno missioni, ma piene di contenuti: saranno più difficili da superare, ma molto più gratificanti!

Questa è solo la punta dell'iceberg: questo aggiornamento include molte più modifiche, dal sistema di notifica, al bilanciamento del gioco e persino nuova musica per l'OST! Puoi controllare tutti i nuovi contenuti disponibili tramite l'aggiornamento 1.4 qui. Dalla sua prima versione pubblicata su Steam nel 2016, Youtubers Life ha venduto più di 1 milione di copie su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi mobili. Questa versione fisica è solo una delle tante sorprese che abbiamo in serbo per Youtuber Life quest'anno, quindi assicurati di attivare le notifiche per ricevere i nostri contenuti in arrivo nei prossimi mesi!