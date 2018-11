Youtubers Life OMG! Edition arriva in edizione fisica su PS4, Xbox One e Switch

Raiser Games farà squadra con Koch Media per una nuova partnership mondiale. L’accordo prevede la distribuzione fisica da parte di Koch Media di Youtubers Life OMG! Edition, che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Nintendo Switch presso i negozi fisici.

“Lanciare il nostro primo titolo fisico insieme a uno dei più forti distributori in Europa, ci riempie di gioia e apre nuovi orizzonti ai nostri videogiochi futuri. Grazie a Koch Media, siamo in grado di portare Youtubers Life OMG! Edition su mercati retail selezionati, un enorme passo che rafforza la nostra posizione digitale e i nostri punti di forza", ha affermato Pablo de la Nuez, Managing Director presso Raiser Games.

Mario Gerhold, International Marketing Director Games presso Koch Media ha dichiarato: “Con questa incredibile simulazione di vita, Raiser Games offre finalmente ai giocatori di console la possibilità di provare in prima persona cosa significa essere un famoso Influencer. Tutti i nostri team condividono la passione che alimenta il prodotto e non vedono l'ora di sostenere il lancio di questo straordinario titolo in tutti i nostri territori all'interno del mercato retail”.

A proposito di Youtubers Life

Youtubers Life è la simulazione di vita definitiva in cui puoi diventare il più famoso youtuber del pianeta! Crea video, guadagna iscritti, partecipa ad eventi, interagisci con i tuoi fan…e fai crescere il tuo canale.

Inizierai la tua nuova avventura direttamente dalla casa dei tuoi genitori e qui guadagnerai i tuoi primi iscritti, visualizzazioni e like, ma presto ti avventurerai verso la fama e la fortuna come influencer popolare. Incontra altri youtuber famosi, partecipa alle feste più sfrenate, condividi la tua vita attraverso i social media e gestisci i tuoi haters. Monetizza i tuoi contenuti, collabora con network esclusivi e personalizza il tuo spazio con le cose più interessanti. Cresci finché potrai permetterti una villa nello spazio!

Insegui il successo scegliendo fra tre dei seguenti canali, o tutti:

Gaming Channel : crea video di gameplay, fai recensioni e guide…colleziona le console di tutte le generazioni, gioca ai tuoi titoli preferiti e sviluppa persino il tuo videogioco!

: crea video di gameplay, fai recensioni e guide…colleziona le console di tutte le generazioni, gioca ai tuoi titoli preferiti e sviluppa persino il tuo videogioco! Music Channel : suona 30 strumenti diversi e più di 10 generi musicali. Pubblica cover, lezioni, duetti, componi brani orecchiabili e organizza concerti dal vivo!

: suona 30 strumenti diversi e più di 10 generi musicali. Pubblica cover, lezioni, duetti, componi brani orecchiabili e organizza concerti dal vivo! Cooking Channel: crea nuovi, esotici piatti di diverse gastronomie. Carica suggerimenti, tutorial e piatti collaborativi, diventa uno chef esperto e lavora nel tuo ristorante!

“Un divertente gioco di gestione, basato su un fenomeno di tendenza. Un gioco semplice e perfettamente orchestrato, a patto che ogni giocatore lo voglia”, afferma IGN.

Sia i fan di lunga data che i neofiti, potranno godere di tantissime funzionalità che offrono un'esperienza immersiva e dinamica nel loro percorso verso la celebrità, tra cui un'interfaccia progettata appositamente per le console. I giocatori troveranno interazioni social realistiche, NPC che possono offrire missioni, relazioni attive con i follower dei social media e spettatori il cui morale può peggiorare se non rispondi ai loro desideri. L'interazione con i collaboratori e con i network può aumentare la produttività... o creare nuovi problemi.