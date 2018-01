YS 8 Lacrimosa of Dana: disponibile la patch che migliora la localizzazione inglese

ha reso disponibile per il download una nuova patch di, JRPG uscito lo scorso mese di settembre su PlayStation 4 e in arrivo su PC e Nintendo Switch nel corso del 2018.

L'ultimo aggiornamento si occupa di migliorare la qualità della localizzazione in lingua inglese, correggendo errori grammaticali, fingerslip e i giochi di parole mal tradotti, che hanno pregiudicato notevolmente la qualità della traduzione occidentale, come confermato dal presidente di Nihon Falcom, il quale si è scusato per aver immesso sul mercato un prodotto incapace di soddisfare le aspettative dei giocatori.

La patch pesa 1.2 GB ed è già disponibile per il download, ricordiamo che YS VIII Lacrimosa of Dana arriverà anche su Switch durante l'estate e su PC nel corso dell'anno.