Ys 9 e Ys 10 usciranno su PlayStation 5? Parla il presidente di Falcom

Ys 9 Monstrum Nox è uscito lo scorso mese di settembre in Giappone su PlayStation 4 e i fan della serie (numerosissimi nel paese del Sol Levante) pensano già all'uscita del prossimo Ys X... magari su PlayStation 5?

Il nuovo numero di Dengeki PlayStation uscito nel weekend nelle edicole giapponesi contiene una breve intervista al Presidente di Falcom Toshihiro Kondo, il quale parla del futuro della saga. Kondo ammette di non avere ancora dei precisi a riguardo e che tutto dipenderà dalle richieste dei giocatori:

"Siamo un piccolo studio ma certamente siamo interessati a sviluppare su PlayStation 5. Se i giocatori ci chiederanno un porting di Ys IX o l'ipotetico Ys X su PS5 allora lo svilupperemo su questa console, al contrario se lo vorranno su PlayStation 4, arriverà su PS4."

Ys IX Monstrum Nox ha riscosso un discreto successo in Giappone e non è escuso che la compagnia abbia già iniziato a pianificare il lancio di Ys X che come detto potrebbe uscire su PS5 oppure su PlayStation 4. Tutto dipenderà (anche) dalla tenuta commerciale dell'attuale console Sony in Giappone, sono numerosi gli studi di piccole e medie dimensioni che potrebbero continuare a investire su giochi per PS4 anche dopo il lancio di PlayStation 5, ottimizzando così i costi di produzione e potendo contare fin da subito su una notevole base installata.