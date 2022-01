Ys, un nuovo capitolo è già in sviluppo: sarà molto diverso dai precedenti

Nonostante appaia molto impegna con il franchise di The Legend of Heroes (Kuro no Kiseki riceverà un seguito questo autunno in Giappone mentre Trails from Zero è in fase di localizzazione per il lancio mondiale), Nihom Falcom non si è affatto scordata della serie Ys, il cui capitolo più recente, Ys IX: Monstrum Nox, è arrivato da noi nel 2021.

Stando ad un'intervista concessa dal presidente Toshihiro Kondo a Weibo, Nihom Falcom "è già al lavoro su un nuovo gioco della serie Ys". I lavori, tuttavia, sarebbero ancora in pieno svolgimento, dunque un lancio del 2022 risulta essere fuori questione. Nonostante il nuovo Ys sia ancora lontano dagli scaffali, Kondo ha già offerto un'anticipazione spiegando che il prossimo capitolo della serie sarà molto differente dai precedenti: "Ci saranno nuove idee nel nuovo Ys. Infatti, da Ys 7 a Ys 9 i giochi hanno conservato dei sistemi simili, ma il nostro nuovo lavoro sarà completamente differente".

Dichiarazione che può voler dire tutto e niente, dal momento che è davvero difficile prevedere quale direzione prenderà la serie. I fan, in ogni caso, possono già aspettarsi una bella ventata di aria fresca, e probabilmente anche l'implementazione del nuovo motore grafico di Nihom Falcon, che in Kuro no Kiseki ha dimostrato di saper gestire aree molto ampie e tanta azione. Nell'attesa, se non lo avete ancora fatto, potete scoprire il più recente capitolo della serie leggendo la nostra recensione di Ys IX: Monstrum Nox, che può essere acquistato su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.