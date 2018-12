Ys IX Monstrum Nox annunciato ufficialmente per PlayStation 4

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, Falcom Software ha annunciato ufficialmente Ys IX Monstrum Nox, nuovo episodio della serie omonima. Attualmente la compagnia ha mostrato solamente il logo del gioco, rivelando pochi dettagli sul progetto.

Ys IX Monstrum Nox sarà ambientato a Prison City, due screenshot e un artwork promozionale sono trapelati dalla presentazione a porte chiuse, purtroppo non è stato mostrato materiale video di alcun tipo. Il sito ufficiale del gioco dovrebbe aprire nelle prossime ore, al termine dell'evento.

Dopo il successo di Ys 8 Lacrimosa of Dana, Falcom ha accelerato i lavori con l'obiettivo di pubblicare un nuovo Ys nel 2019. Il lancio di Monstrum Nox è previsto per il prossimo anno in Giappone esclusivamente su PlayStation 4, tuttavia non è escluso che Ys IX possa arrivare in seguito anche su PC e Nintendo Switch, su quest'ultima piattaforma infatti Lacrimosa of Dana è stato particolarmente apprezzato da pubblico e critica, registrando vendite al di sopra delle aspettative.