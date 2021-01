Ys IX Monstrum Nox: la Demo è disponibile su PS4 e PS5, ecco cosa contiene

Il team di NIS America annuncia l'arrivo sulle edizioni occidentali del PlayStation Store della Demo PS4 di Ys IX Monstrum Nox, il sequel di Lacrimosa of Dana firmato dagli sviluppatori di Falcom e destinato ad approdare su console nel mese di febbraio.

Dalle pagine dello store digitale di PlayStation 4 e PS5, apprendiamo che la versione dimostrativa di Ys IX ci permette di "dare uno sguardo alla misteriosa città di Balduq" e di "scegliere tra uno dei due luoghi chiave per esplorare e sperimentare i nuovi Gifts e i Monstrum prima che inizi l'avventura completa".

La Demo di Monstrum Nox, quindi, ci aiuterà a familiarizzare con le dinamiche di gameplay, con l'impianto ruolistico e i diversi elementi che concorreranno a plasmare questo progetto. L'uscita di Ys IX Monstrum Nox è prevista per il 5 febbraio in Europa su PS4 e nel corso dell'estate su PC (in esclusiva Steam) e Nintendo Switch.

Per saperne di più su questo titolo, oltre alla Demo disponibile su PS Store per PS4 e (in retrocompatibilità) su PS5 vi rimandiamo alla nostra anteprima di Yx IX Monstrum Nox a firma di Antonello "Kirito" Bello, con tutte le considerazioni sul comparto grafico, l'esperienza ludica e gli intrecci narrativi tra i diversi personaggi e gli eventi vissuti nei capitoli passati.