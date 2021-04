YS IX Monstrum Nox: il JRPG ha una data di lancio su Switch e PC

Già disponibile su console PlayStation, YS IX: Monstrum Nox, ultimo esponente della saga JRPG, si appresta a fare il suo debutto anche su Nintendo Switch e PC.

Come svelato dal publisher NIS America, YS IX: Monstrum Nox sarà disponibile sul mercato statunitense nelle edizioni Switch e PC a partire dal 6 luglio, mentre in Europa arriverà tre giorni più tardi, il 9 luglio. Per celebrare l'annuncio, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer che potete gustarvi in calce a questa notizia, e che alterna sequenze cinematiche a scene di gameplay e azione.

Il titolo, insieme ad altre produzioni provenienti dal Paese del Sol Levante come YS VIII: Lacrimosa of Dana e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, è atteso nel corso di una generica estate anche nella versione per Google Stadia, ma sembra che NIS America e Nihon Falcom non abbiamo riservato alcuna novità per chi attende il JRPG su questa piattaforma.

YS IX: Monstrum Nox, già disponibile su PlayStation, arriverà su Switch e PC il 9 luglio in Europa. Il titolo si è aggiornato nelle scorse settimane per accogliere la risoluzione 4K in versione retrocompatibile su PS5. Se siete curiosi di approfondire ulteriormente il ruolistico sviluppato da Nihon Falcom, vi rimandiamo direttamente alla nostra Recensione di YS IX: Monstrum Nox.