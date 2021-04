Ys IX Monstrum Nox: la nuova patch aggiunge la risoluzione 4K su PS5

L'ultimo aggiornamento per Ys IX: Monstrum Nox, la patch 1.07, porta alcuni interessanti novità per i fan. Oltre a migliorare la stabilità generale della produzione e risolvere alcuni bug minori, introduce anche la possibilità di impostare la risoluzione 4K giocando in retrocompatibilià su PlayStation 5.

Prima di questo ultimo update, infatti, giocare la versione PS4 dell'Action RPG firmato Nihon Falcom su PS5 era spesso fonte di problemi: diversi erano infatti i bug e glitch, senza escludere occasionali crash del gioco. Adesso non solo simili inconvenienti sono stati risolti, ma il titolo riesce a funzionare correttamente sulla console next-gen di Sony in 4K senza riscontrare grossi problemi. Un'ottima notizia per tutti i fan del gioco, al momento ancora non disponibile attraverso una vera e propria edizione next-gen. Ricordiamo inoltre che Ys IX è previsto anche su Nintendo Switch e PC nel corso della prossima estate.

Monstrum Nox è ambientato alcuni anni dopo i fatti narrati nel settimo episodio della serie e vede ancora una volta Adol Christin come protagonista principale dell'avventura. Se volete approfondire, ecco la nostra recensione di Ys IX Monstrum Nox per PS4. In caso dovessero persistere dubbi sul voler acquistare o meno questo interessante non capitolo della storica serie Falcom, ricordiamo che è disponibile la demo di Ys IX Monstrum Nox su PS4 e PS5.