YS IX:Monstrum Nox si presenta nel nuovo trailer del Tokyo Game Show

Si avvicina il Tokyo Game Show 2019, il cui svolgimento è atteso tra il 12 ed il 15 settembre, ed il team di Falcom ha scelto di rendere disponibili un nuovo trailer dedicato a YS IX: Monstrum Nox.

Il prossimo capitolo della serie JRPG torna così a mostrarsi al pubblico, grazie ad un nuovo filmato dedicato che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il trailer è purtroppo ad ora disponibile esclusivamente in lingua giapponese, ma risulta comunque interessante, in quanto consente di dare un ulteriore sguardo a coloro che saranno i protagonisti di questa nuova avventura videoludica. Il filmato conferma inoltre la pubblicazione di YS IX: Monstrum Nox nel corso dell'autunno di quest'anno. Il gioco approderà infatti sugli scaffali giapponesi il prossimo 26 settembre, in esclusiva su Playstation 4.



INel corso della primavera di quest'anno, il JRPG si è mostrato in azione in occasione del Dengeki Game Festival 2019, durante il quale è stato presentato al pubblico il primo video gameplay di YS IX Monstrum Nox.n attesa di informazioni e comunicazioni relative alla pubblicazione del gioco nei Paesi del Vecchio Continente, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di YS IX Monstrum Nox, realizzata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.