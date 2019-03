YS IX: Monstrum Nox si mostra in un primo video di gameplay

Durante il Dengeki Game Festival 2019, Falcom ha mostrato il primo video di gameplay di Ys IX: Monstrum Nox in uscita in autunno in esclusiva su PlayStation 4, rivelando nell'occasione anche diversi dettagli per il nuovo capitolo della saga.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che le mappe saranno tridimensionali con diversi livelli di elevazioni, e che i salti e le azioni verticali sono aumentate. La città occuperà il 40-50% della mappa. Una delle ambientazioni principali sarà anche la prigione, anch'essa circondata da una grande città.

Come suggerito dal titolo, che in latino è traducibile con "La notte dei mostri", l'ambientazione notturna svolgerà un ruolo chiave nel gioco. Ogni Monstrum potrà fare diverse azioni tra cui volare, correre sui muri e quant'altro, e il giocatore potrà raggiungere vari posti con l'utilizzo combinato di tali mosse e alcune di queste azioni sono utili per disinnescare trappole.

Adol non avrà bisogno di accamparsi come in passato, ma potrà vivere in città grazie ad alcuni elementi, tra cui "Guild Management", che gli permettono di migliorare la propria posizione. Nella città, la più grande mai vista nei giochi della serie, ci saranno diverse location, da zone più ricche a sobborghi malfamati, e sarà presente anche un'arena dove avverranno eventi interessanti.

Il sistema di party sarà quello classico della serie, ma le azioni dei Monstrum saranno condivise, quindi non ci sarà bisogno di switchare tra i personaggi per poterle utilizzare, anche se ovviamente i protagonisti del gioco avranno diverse abilità, per cui sarà comunque possibile scegliere quale utilizzare durante il combattimento stesso.

Il videogame uscirà questo autunno su PS4 (non sono state annunciate per il momento altre piattaforme), il che sarebbe compatibile con le dichiarazioni degli sviluppatori di Falcom alla fine dello scorso anno che davano Ys IX: Monstrum Nox completo al 50%. Che ne pensate delle novità annunciate?