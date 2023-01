Ys IX Monstrum Nox: il nuovo trailer rivela la data d'uscita su PS5

Già disponibile su PS4, Nintendo Switch e PC dal 2021, Ys IX Monstrum Nox si prepara a compiere il suo esordio anche su PlayStation 5, facendo così scoprire ad un nuovo pubblico tutte le sue buone qualità (che vi abbiamo già raccontato nella nostra recensione di Ys IX Monstrum Nox).

Ed dal nuovo trailer pubblicato dal publisher NIS America, incentrato sui personaggi principali del gioco, arriva un'importante conferma riguardante la nuova versione: Ys IX farà infatti il suo esordio su PS5 in Europa il prossimo 12 maggio 2023, tre giorni dopo il debutto negli Stati Uniti fissato invece al 9 maggio. Sullo store ufficiale di NIS America è inoltre anche possibile prenotare la Limited Edition di Ys IX Monstrum Nox per PS5, con distribuzione fissata per la prossima primavera.

Se dunque non avete mai avuto modo in precedenza di godervi il più recente episodio della serie, l'arrivo della versione PS5 potrebbe essere la buona occasione per dargli una chance, soprattutto se siete amanti di Action/RPG. Se invece già possedete il gioco sulla piattaforma old-gen di Sony, è bene ricordare che Ys IX Monstrum Nox non avrà l'upgrade gratuito da PS4 a PS5, e sarà dunque necessario pagare una cifra extra per poter completare il passaggio alla nuova generazione.

In ogni caso la versione PS5 di Ys IX conterrà al suo interno tutti i DLC del gioco precedentemente pubblicati, permettendo così ai nuovi utenti di potersi godere sin da subito l'esperienza completa offerta dall'opera firmata Falcom.