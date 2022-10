Ys IX Monstrum Nox su PlayStation 5: il nuovo video svela la finestra di lancio del JRPG

Quando arriva Ys IX Monstrum Nox su PlayStation 5? I fan di JRPG saranno felici di sapere che NIS America ha appena pubblicato un nuovo video che fissa la finestra di lancio ufficiale della nuova versione dell'avventura ruolistica di Falcom già disponibile su PC e Nintendo Switch.

In questa sua nuova edizione, l'avventura da vivere insieme ad Adol "the Red" Christin e al suo suo compagno Dogi vanterà tutta una serie di migliorie e ottimizzazioni, come l'aumento di risoluzione e di definizione delle texture o la sensibile riduzione dei tempi di caricamento.

Il titolo consentirà ai fan vecchi e nuovi della serie di immergersi nelle atmosfere della città di Balduq interpretando sei famigerati Monstrum, ciascuno dei quali sarà dotato di poteri unici che conferiranno loro delle abilità speciali e un peculiare stile di combattimento.

La strenua battaglia per la difesa di Balduq dalle forze oscure dell'Impero Romun ripartirà tra qualche mese su PlayStation 5: il nuovo video di Ys IX Monstrum Nox ci informa che la versione ottimizzata per PS5 dell'apprezzato JRPG di Falcom sarà disponibile in Occidente a partire dalla primavera del 2023. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra recensione di Ys IX Monstrum Nox su PS4.