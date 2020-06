Ys IX: Mostrum Nox arriva in Europa nel 2021: nuovo trailer dal New Game+ Expo

Durante il ricchissimo New Game+ Expo, oltre ad aver svelato la data d'uscita europea di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, NIS America ha anche fatto sapere che Ys IX: Mostrum Nox arriverà in Europa nel 2021 nelle versioni PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Includerà il doppiaggio giapponese e quello in inglese.

La storia di Ys IX: Mostrum Nox è incentrata sul famoso avventuriero Adol "the Red” Christin e il suo compagno Dogi. Quando arrivano a Balduq, una città annessa all'Impero Romunico, Adol viene imprigionato e incontra una misteriosa donna di nome Aprilis, che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Adesso Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all'interno di Balduq.

In Ys IX: Mostrum Nox potrete giocare nei panni di uno dei sei famigerati Monstrum, ognuno con i propri doni unici che conferiscono abilità come scalare pareti trasparenti o rilevare oggetti nascosti per proteggere la città da creature oscure. Esplorando la grande città e accettando le missioni per aiutare i cittadini, i veterani della serie troveranno meccaniche familiari come Flash Dodge e Flash Guard, e nuove aggiunte come i Doni e la Boost Mode, che aumentano ulteriormente le capacità di combattimento.

L'annuncio del periodo di lancio europeo di TS IX: Mostrum Nox è stato accompagnato dal trailer che potete ammirare in cima a questa notizia.