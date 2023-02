Ys Memoire The Oath in Felghana: primo gameplay trailer per la riedizione del JRPG

Annunciato a fine 2022 insieme ad altri progetti legati alla serie JRPG di Nihon Falcom, Ys Memoire: The Oath in Felghana si mostra in azione con il primo gameplay trailer dedicato alla riedizione in grafica rimasterizzata del ruolistico.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia permette di dare uno sguardo a numerose sequenze di combattimento e fasi platform, ma anche di osservare lo stile dei menu di gioco, le cutscene in stile anime e le scene di dialogo.

Già pubblicato in passato su PC e PSP, Ys Memoire: The Oath in Felghana si prepara a fare il suo ritorno il 27 aprile su Nintendo Switch, per il momento relegato al mercato giapponese. Il titolo è a sua volta un remake di Ys III Wanderers from Ys, il terzo capitolo della serie ruolistica di Nihon Falcom originariamente uscito nel 1989. La versione rimasterizzata in arrivo sulla console ibrida include diverse aggiunte di gameplay, tra cui un'opzione per velocizzare fino a due volte la velocità di gioco, ed in generale una serie di novità che miglioreranno la quality of life del prodotto e lo renderanno più accessibile alle nuove leve di giocatori.

Non ci resta che augurarvi buona visione, nella speranzosa attesa di ricevere presto novità sulla release occidentale di Ys Memoire: The Oath in Felghana.