ha annunciato oggi l'arrivo disu Xbox One e Xbox One X. Già disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC, il gioco si appresta a debuttare ora anche sulla console Microsoft.

Per la prima volta in assoluto, la serie YS arriverà su Xbox, andando così a colmare una lacuna relativa alla mancanza di JRPG di spessore sulla piattaforma e facendo da apripista all'uscita di altri episodi della saga, come YS VIII Lacrimosa of Dana.

Al momento non ci sono dettagli su prezzo e data di uscita di YS Origin, DotEmu si è limitata a confermare che il gioco farà il suo debutto su Xbox Store durante la primavera.