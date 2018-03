YS Origin in arrivo su Xbox One l'11 aprile con 2 modalità esclusive

Il publisherha annunciato che la versionedi YS Origin sarà disponibile a partire dall'11 aprile. Il gioco includerà due modalità esclusive per gli utenti della console, sancendo il debutto della serie su Xbox.

L'edizione Xbox One di YS Origin includerà due modalità di gioco esclusive: la Speedrun Mode, con la quale sarà possibile competere su Xbox Live nelle classifiche online, e la Blood Mode, con la quale i giocatori potranno scegliere la quantità di sangue da visualizzare a schermo in base ai propri gusti.

Per chi non fosse familiare con la saga, YS Origin si presenta come un prequel della serie JRPG, una nuova avventura ambientata 700 anni prima gli eventi narrati in YS I & II, in un'epoca in cui la terra di YS si trovava sull'orlo della distruzione. A livello di meccaniche, invece, il gioco ricalca le classiche meccaniche della saga, con l'alternanza di combattimenti in tempo reale, esplorazione e naturalmente gli immancabili dungeon da setacciare.

Dopo il suo debutto su PlayStation 4 e PC, dunque, YS Origin si appresta ad arrivare anche su Xbox One il prossimo 11 aprile. Vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.