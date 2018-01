Anche la seriearriverà su Nintendo Switch:ha annunciato che l'ottavo episodio della saga,, sarà disponibile sulla piattaforma ibrida durante l'estate 2018.

YS VIII Lacrimosa of Dana per Nintendo Switch includerà gli stessi contenuti della versione PlayStation 4 ma non presenterà personaggi extra o meccaniche inedite, risultando di fatto un porting fedele, aggiornato nel comparto tecnico e nel sistema di controllo, ottimizzato per i Joy-Con.

Lacrimosa of Dana sarà distribuito in formato digitale e retail in Europa e Nod America nel corso dell'estate, maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.