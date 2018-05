Ys VIII Lacrimosa Of Dana girerà a 30 fps su Nintendo Switch

Ys VIII Lacrimosa Of Dana è disponibile già da parecchio tempo su PC, PS4 e PS Vita, e mentre gli utenti di queste piattaforme avranno già assaporato tutta la bontà di cui è capace il nuovo capitolo della saga di YS, i possessori di Nintendo Switch dovranno aspettare ancora un po' per mettere le mani sul gioco.

La vera brutta notizia però è che il titolo girerà a 30 fps sulla console ibrida di Nintendo, a differenza delle altre versioni. Questo particolare è stato svelato da NIS America durante un recente livestream, che ha anche confermato che la fluidità con cambierà mettendo la console in modalità portatile o docked. Non rimane che consolarci con i DLC gratuiti inclusi in questa edizione del gioco, annunciati dagli sviluppatori all'inizio dello scorso mese.

Se volete dare un'occhiata alla versione per Nintendo Switch di Ys VIII Lacrimosa Of Dana, qui troverete l'ultimo trailer rilasciato per questa versione del gioco, che alterna sequenze di gameplay e cut-scene animate, focalizzandosi sul personaggio di Adol Christin. Inoltre per saperne di più sul gioco, sul suo sistema di combattimento e sulla sua storia, potete leggervi la nostra recensione della versione PS4.

Voi cosa ne pensate di questo gioco? Vi è piaciuto Ys VIII Lacrimosa Of Dana, o preferite altri titoli della saga?