Ys VIII Lacrimosa of Dana: nuovi dettagli, screenshot e trailer per la versione Switch

Durante l'annuale conferenza stampa svoltasi a San Francisco, inoltre, la compagnia ha rivelato alcuni dettagli su questa nuova edizione del JRPG di Nihom Falcom. Il porting è basato sulla versione per PlayStation 4 e al lancio saranno compresi alcuni contenuti lanciati in passato come DLC a pagamento, come i set di costumi Deserted Pirate e Tropic Swimwear, il costume Eternian Scholar di Raxia e altri sei DLC cosmetici. Durante la medesima conferenza è stato ribadito che il titolo arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'estate, e che una data più precisa verrà fornita prossimamente.

Lasciandovi al trailer e agli screenshot allegati a questa notizia, vi ricordiamo che Ys VIII: Lacrimosa of Dana è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita, piattaforme sulle quali è stata recentemente rilasciata la patch per la localizzazione in inglese. La versione per PC è stata rimandata più volte, ed attualmente è prevista in una data non meglio precisata di quest'anno.