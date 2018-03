YS VIII Lacrimosa of Dana: pubblicati nuovi screenshot dell'edizione Nintendo Switch

Sull'ultimo numero di Famitsu, celebre rivista settimanale giapponese dedicata al mondo dei videogiochi, sono stati pubblicati alcuni screenshot inediti dell’edizionedi

Le immagini che potete consultare nella galleria in calce alla notizia ci mostrano alcune scene di combattimento, offrendoci la possibilità di dare un primo sguardo alla produzione sull’ibrida della Grande N. Ricordiamo che la versione Switch di YS VIII: Lacrimosa of Dana è basata sull'edizione PlayStation 4, al lancio saranno inclusi nel pacchetto anche alcuni DLC venduti precedentemente a pagamento, come i set di costumi Deserted Pirate e Tropic Swimwear, la skin Eternian Scholar di Raxia e altri sei DLC cosmetici. Il gioco è già disponibile su PS4 e PS Vita, arriverà su PC ad aprile e su Switch nel corso dell’estate.