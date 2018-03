YS VIII Lacrimosa of Dana sarà disponibile da aprile su Steam e da giugno su Switch

ha annunciato che la versionedi YS VIII: Lacrimosa of Dana sarà disponibile in Europa a partire dal 29 giugno, e sua partire da aprile. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Nis America è felice di annunciare che Ys VIII: Lacrimosa of Dana per Nintendo Switch verrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa, mentre la versione Windows sarà invece disponibile su Steam a partire da Aprile. Ys ritorna con una nuova avventura per la prima volta dal 2009. Adol si risveglia su un’isola maledetta: proprio in questo luogo, lui e altri naufraghi creano un villaggio per affrontare le terribili bestie e le misteriose rovine presenti sull'isola.

Caratteristiche Principali:

Un Epico Racconto – Segui Adol durante la sua ultima avventura e svela i misteri dell’Isola maledetta.

Party On! – Cambia al volo il tuo personaggio giocabile mentre combatti nemici feroci in un combattimento velocissimo.

Un’altra prospettiva– Svela il mistero di Dana, l’ancella dai capelli blu, attraverso la sua sezione di gameplay.

Ci vuole un villaggio! – Salva i tuoi compagni naufraghi e portali nel tuo villaggio dove ti offriranno servizi utili.

Quest’anno, inoltre, si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys, senza dimenticare che la serie farà il suo primo debutto su Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di YS VIII: Lacrimosa of Dana.