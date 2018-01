YS VIII Lacrimosa of Dana: svelata la collector's edition per Switch

Dopo l'annuncio ufficiale di YS VIII Lacrimosa of Dana perha svelato tutti i contenuti inclusi nella collector's edition del gioco. L'edizione da collezione è inoltre disponibile al preorder sullo Store online del produttore.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, la collector's edition di Ys VIII: Lacrimosa of DANA per Nintendo Switch include una copia del gioco, il libro con copertina rigida "The Codex of Adol Christin: Periplus of the Goethe Sea Writing Materials", un artbook con copertina flessibile, la colonna sonora ufficiale su disco e una replica della Mistilteinn sotto forma di tagliacarte.

Ricordiamo che la collector's edition di Ys VIII: Lacrimosa of DANA per Nintendo Switch è disponibile al pre-order sullo Store online di Nis America. Per saperne di più sul titolo, invece, potete leggere la nostra Recensione riferita alla versione PS4.