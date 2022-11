YS VIII Lacrimosa of Dana: tante migliorie su PS5, ma niente upgrade gratis

La versione PlayStation 5 di YS VIII Lacrimosa of Dana è in dirittura d'arrivo il 15 novembre e, come confermato in un nuovo post sul blog ufficiale di NIS America, ci sono molte sorprese ad attendere i giocatori che avranno voglia di tuffarsi in questa nuova edizione del JRPG.

L'editore NIS America ha confermato che il porting PS5 di Ys VIII: Lacrimosa of Dana presenta vari miglioramenti grafici, come dimostrano gli screenshot comparativi incentrati sulla qualità delle ombre, sulla draw distance e altro ancora. Sulla console ammiraglia di Sony il pop-in è stato "eliminato", stando alle parole di NIS America, e i tempi di caricamento sono ora molto più brevi su tutta la linea.



Oltre a questo, il gioco di ruolo d'azione tornerà su PS5 con una modalità dedicata a 120 fotogrammi al secondo. Questa impostazione ridurrà la risoluzione a 1080p e ovviamente avrete bisogno di un TV o di un monitor adatti. In alternativa, potrete scegliere di giocare in risoluzione 4K a 60 frame al secondo. Il publisher ha inoltre confermato l'inclusione di tutti i DLC cosmetici precedentemente pubblicati.

La cattiva notizia è che, stando alle informazioni sinora condivise, non ci sarà la possibilità di effettuare un upgrade gratuito per chi possiede già il titolo in versione PlayStation 4.

Per saperne di più sul JRPG di NIS America, vi rimandiamo alla nostra Recensione di YS VIII Lacrimosa of Dana.