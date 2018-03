YS VIII: Lacrimosa of Dana uscirà su Steam ad aprile

Intervistato dal canale YouTube Greg’s RPG Heaven, il presidente e CEO di, Takuro Yamashita, ha ufficialmente annunciato che la versione PC disarà finalmente disponibile su PC nel corso del mese di aprile.

"Per quanto riguarda la traduzione non abbiamo avuto problemi, ma ce ne sono stati alcuni con il porting su Steam", ha dichiarato Yamashita. "Perché dobbiamo supportare tante piattaforme diverse, quindi è per questo che dobbiamo migliorare la velocità e ottimizzare la versione PC in un modo migliore".

Il titolo uscirà ad aprile e non subirà più rinvii, ha garantito Yamashita: "Sì, siamo pronti a rilasciare la versione PC di YS VIII ad aprile".

Dopo aver subito diversi slittamenti, dunque, YS VIII: Lacrimosa of Dana sbarcherà su PC, via Steam, il prossimo mese. Il titolo, già disponibile in versione PS4 e PS Vita, giungerà anche su Switch nel corso dell'estate.