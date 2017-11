Ys VIII Lacrimosa of Dana: la versione PC è stata posticipata al 2018

La versione PC diè stata posticipata ai primi mesi del 2018.ha preso questa decisione per far coincidere l'uscita su Personal Computer con la pubblicazione della patch per la localizzazione.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana è stato al centro di numerose polemiche nei mesi scorsi a causa della pessima qualità della localizzazione in lingua inglese, al punto che il presidente Yamashita in persona fu costretto a scusarsi pubblicamente con i giocatori occidentali, promettendo una patch correttiva.

Evidentemente, il lavoro di correzione sta richiedendo più tempo del previsto, al punto da far slittare ulteriormente anche la pubblicazione della versione PC, già posticipata in passato, ora attesa per l'anno venturo. Vi ricordiamo che la versione PC è sviluppata in collaborazione con il celebre modder Peter "Durante" Thoman, particolarmente conosciuto per lo sviluppo del tool di downsampling GeDoSaTo e le patch correttive per Dark Souls e Deadly Premonition.

YS VIII: Lacrimosa of Dana è attualmente disponibile su PlayStation 4 e PlayStation Vita.