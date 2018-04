YS VIII Lacrimosa of Dana: la versione Switch includerà diversi DLC gratuiti

ha annunciato che la versionedi YS VIII Lacrimosa of Dana , in arrivo il prossimo 29 giugno, includerà gratuitamente tutti i DLC pubblicati fino a questo momento su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Di seguito elenchiamo tutti i contenuti extra che verranno inclusi gratuitamente nella versione Nintendo Switch di YS VIII Lacrimosa of Dana:

Oggetti per tutti i personaggi

Deserted Pirate Costume

Hug Hug Pals: Feena, Lilia, and Dark

Stylish Glasses (x 6)

Ancient Masks: (x 3)

Oggetti per Adol, Laxia, Ricotta e Dana

Tropic Swimwear

Oggetti per Laxia

Eternian Scholar Costume

Ricordiamo che questi oggetti sono stati pubblicati come DLC a pagamento per le versioni PlayStation 4 e PlayStation Vita del titolo, ma per gli utenti Nintendo Switch verranno inclusi gratuitamente all'interno del gioco stesso, senza nessun costo aggiuntivo. Una notizia che sicuramente farà piacere ai possessori della console ibrida.

Dopo il suo debutto sulle console Sony, dunque, YS VIII Lacrimosa of Dana si prepara a debuttare anche su Switch il 29 giugno (il gioco arriverà pure su Steam nel corso di aprile), permettendo agli utenti Nintendo di giocare con il nuovo capitolo della serie. Per saperne di più sul titolo, a partire dalla sue caratteristiche e dal contesto narrativo, potete leggere la nostra Recensione di YS VIII Lacrimosa of Dana.